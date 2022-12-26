Несколько игроков РПЛ попали в число самых перспективных футболистов мира по данным Международного центра спортивных исследований

Футболисты «Динамо» Саба Сазонов и Арсен Захарян вошли в число самых перспективных игроков мира по данным Международного центра спортивных исследований, сообщает пресс-сулжба московской команды.

Сазонов вошел в десятку «Самых перспективных центральных защитников оборонительного плана». Захаряна отметили в категории «Самых перспективных атакующих полузащитников».

Полузащитник «Краснодара» Ираклий Манелов вошел в десятку самых многообещающих правых вингеров «нацеленных на удар». Среди левых вингеров в список попал еще один игрок «быков» — Олакунле Олусегун. Также из «Краснодара» в списки попал защитник Сергей Волков в рейтинге лучших правых защитников.

Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов оценен в номинации «Правый оборонительный защитник».

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов считается одним из самых многообещающих центрфорвардов.

Полузащитник самарской команды Александр Коваленко попал в десятку самых многообещающих центральных полузащитников. Среди опорных полузащитников был оценен игрок «Локомотива» Артем Карпукас.