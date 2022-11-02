Несколько клубов из Европы интересуются форвардом «Зенита» Кассьеррой

Несколько европейских клубов проявляют активный интерес к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, сообщает Sport24. Среди этих команд есть «Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай».

«Зенит» купил колумбийского игрока у «Сочи» минувшим летом. В составе петербуржской команды 25-летний форвард провел 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

До РПЛ Кассьерра выступал за португальский «Беленсеш» и забил 14 голов в 23 матчах.

Ранее агент Кассьерры был полностью уверен, что игрок остается в «Зените».