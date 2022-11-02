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Сегодня, 11:28

Несколько клубов из Европы интересуются форвардом «Зенита» Кассьеррой

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Несколько европейских клубов проявляют активный интерес к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, сообщает Sport24. Среди этих команд есть «Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай».

«Зенит» купил колумбийского игрока у «Сочи» минувшим летом. В составе петербуржской команды 25-летний форвард провел 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

До РПЛ Кассьерра выступал за португальский «Беленсеш» и забил 14 голов в 23 матчах.

Ранее агент Кассьерры был полностью уверен, что игрок остается в «Зените».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-02-tsrvena-zvezda-i-galatasaray-zainteresovany-v-forvarde-zenita-kassyerre

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Матео Кассьерра
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