Несколько клубов из Европы интересуются форвардом «Зенита» Кассьеррой

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Несколько европейских клубов проявляют активный интерес к нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, сообщает Sport24. Среди этих команд есть «Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай».
«Зенит» купил колумбийского игрока у «Сочи» минувшим летом. В составе петербуржской команды 25-летний форвард провел 16 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
До РПЛ Кассьерра выступал за португальский «Беленсеш» и забил 14 голов в 23 матчах.
Ранее агент Кассьерры был полностью уверен, что игрок остается в «Зените».
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Основные источники исследования