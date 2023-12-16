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Сегодня, 15:35

Несколько клубов РПЛ интересуются полузащитником ЦСКА Кучаевым

Алина Савинова
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Несколько клубов РПЛ заинтересованы в подписании полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, сообщает Metaratings.ru.

Контракт 25-летнего футболиста с московским клубом истекает по окончании сезона. Стороны обсуждали вопрос подписания нового соглашения только устно. Как утверждает источник, армейцы готовы продлить контракт, но Кучаев еще не дал четкого ответа.

Если полузащитник не захочет подписать новое соглашение с ЦСКА, клуб, скорее всего, продаст его зимой, чтобы получить компенсацию.

В текущем сезоне Кучаев провел 12 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/neskolko-klubov-rpl-interesuyutsya-kuchaevym-igroka-poka-ne-dal-cska-otveta-po-novomu-kontraktu-315881/
Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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