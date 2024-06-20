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Сегодня, 22:29

Нетфуллин: «У Игнашевича есть все, чтобы стать лучшим тренером России»

Алина Савинова
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Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин рассказал о работе под руководством главного тренера Сергея Игнашевича в ЦСКА и «Торпедо».

«Кому-то кажется, что он мало улыбается, но он выстроил отличную атмосферу в раздевалке. Еще меня удивило, насколько легко он смог трансформироваться из игрока в тренера. Он быстро убил в себе футболиста, даже какой-то паузы не потребовалось», — цитирует Нетфуллина Metaratings.ru.

Также футболист ответил на вопрос о том, есть ли у Игнашевича потенциал вырасти в большого тренера.

«Однозначно. На мой взгляд, у него есть все, чтобы стать лучшим тренером России. В «Торпедо» где-то ему, может быть, не хватило опыта. Когда он возглавил «Балтику», я четко понимал, что команда с ним выйдет в премьер-лигу. Вышли в суперфинал Кубка, бодро себя проявили весной, но, к сожалению, этого оказалось мало», — добавил он.

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. Также калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» (1:2). После поражения Игнашевич объявил об уходе из клуба.

Источник: Metaratings.ru.
Сергей Игнашевич
Футбол
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