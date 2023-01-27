Агент Кайо: «Он счастлив в «Краснодаре», клуб рассчитывает на него»

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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, прокомментировал будущее своего клиента в команде.
Контракт 27-летнего бразильца с «быками» действует до 30 июня 2024 года.
«Кайо счастлив в «Краснодаре», клуб рассчитывает на него. Продление контракта? Мы не раскрываем детали», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Кайо выступает в составе «Краснодара» с 2019 года. В этом сезоне футболист сыграл за «быков» 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Также команда пробилась в четвертьфинал пути РПЛ Кубка России.
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Основные источники исследования