Нгамале может перейти в «Аль-Иттифак»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамале может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Иттифаке», сообщает Africa Foot.

По информации источника, в услугах форварда заинтересован главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард. Отмечается, что Нгамале уже начал переговоры с саудовским клубом. Также игроком интересуются французский «Лион» и немецкая «Боруссия».

В нынешнем сезоне 29-летний камерунец провел за «Динамо» семь матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.