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Сегодня, 19:56

Нгамале может пропустить до 6 недель из-за травмы

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Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов поделился подробностями повреждения полузащитника команды Муми Нгамале.

Камерунец получил тяжелое повреждение в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0). В концовке первого тайма защитник самарцев Томас Гальдамес в ходе борьбы наступил нападающему на голеностоп. Игрок бело-голубых покинул поле при помощи врачей команды.

«Как все видели — контактная травма голеностопа. Насколько сильно — покажет обследование. Он прошел в ортезе, как вы видели. Отек остановлен. Дальше уже будут понятны конкретные сроки восстановления. Предварительно — повреждение голеностопного сустава. Классика — 4-6 недель до полного возвращения к тренировкам в общей группе», — заявил Родионов.

30-летний Нгамале выступает за «Динамо» с 2022 года. В сезоне-2024/25 игрок провел за клуб 6 матчей во всех турнирах, где забил 2 гола.

Николя Муми Нгамале
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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