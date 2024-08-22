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Сегодня, 15:27

Нгамале не потребуется операция в связи с травмой голеностопа

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе московского «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о процессе восстановления полузащитника Муми Нгамале.

Футболист получил повреждение голеностопного сустава в матче 5-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

«21 августа Муми Нгамале прошел исследование МРТ. Дополнительных повреждений, к счастью, не выявлено. Операция не требуется, лечение будет консервативным. Сроки восстановления после полученной травмы голеностопа остаются те же, что ранее озвучивал наш главный врач Александр Родионов, — от четырех до шести недель», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

30-летний Нгамале выступает за «Динамо» с 2022 года. В сезоне-2024/25 игрок провел за клуб 6 матчей во всех турнирах, где забил 2 гола.

Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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