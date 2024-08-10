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10 августа, 23:56

Нгамале: «Один день тобой гордятся, на следующий тебя оскорбляют со всех сторон»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Динамо» Муми Нгамале прокомментировал поражение в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). Нападающий не реализовал пенальти.

«Один день тобой гордятся, на следующий день тебя оскорбляют со всех сторон. Этот день был не для нас, не для меня. Но сегодняшняя реальность — не то, что будет завтра. Держим голову высоко и возвращаемся к работе», — написал Нгамале в соцсетях.

Константин Тюкавин. Тюкавин: «Ребята знали, кто бьет пенальти. Но почему-то к мячу подошел другой человек»

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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