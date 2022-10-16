Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Нгамале ответил на вопрос о возможности получить российское гражданство

Артем Бухаев
Корреспондент

Камерунский полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможности получения российского гражданства.

«Получить российское гражданство? Я правда не хочу говорить об этом. Я сфокусирован на футболе. И не думаю о другом. В будущем? Я не знаю», — сказал Нгамале «СЭ».

В сентябре стало известно, что бразильские легионеры из «Зенита» Малком и Клаудиньо занимаются оформлением российского гражданства.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
5
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник-суперталант спился, зарезал человека, ночевал с бомжами. В худший момент жизни его спасла Любовь
Лучшую волейболистку Италии затравили расисты. Она хочет уйти из сборной
Система ПВО сработала над Белгородом
Стремоусов заявил о разрушенных надеждах Киева на контрнаступление под Херсоном
Минобороны: на полигоне ЗВО в Белгородской области совершен теракт, погибли 11 человек
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Ахметов отреагировал на слухи об интересе со стороны «Ромы»
Тихонов считает, что «Нижний Новгород» может отобрать очки у «Зенита»
Тихонов считает, что «Нижний Новгород» может рассчитывать на ничью в матче с «Зенитом»
Вратарь «Химок» Гудиев рассказал о конкуренции с Лантратовым
Пономарев заявил, что Соболев ничего не покажет если навязать ему плотную борьбу
Масалитин рассказал, что помогло Чалову вернуться на прежний уровень
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Защитник «Факела» Морозов: «Мы не собираемся вылетать»

Масалитин рассказал, что помогло Чалову вернуться на прежний уровень