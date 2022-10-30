Нгамале рассказал, чем «Динамо» может удивить соперников в РПЛ

Сегодня, 10:35
Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале прокомментировал для «СЭ» гонку за лидерство в РПЛ.
— Вы еще приблизились к лидирующим командам, например ЦСКА, думаете ли вы, что сможете удивить соперников?
— Конечно, мы работаем над тем, чтобы удивлять все команды, каждый день.
— Чем именно можете удивить остальных?
— Мы работаем все вместе, играем друг за друга. Это самое важное.
— Арсен Захарян называл вас в числе легионеров, которые больше всего проявляют себя в раздевалке. Кто на самом деле?
— Не могу ответить на этот вопрос. Не знаю.
— Он сказал, что с вами больше всего общается из легионеров.
— Да, благодаря тому, что мы говорим по-английски, плюс я знаю французский.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования