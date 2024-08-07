Нгамале: «Динамо» будет биться за победу в каждом матче и думать о чемпионстве»

Форвард «Динамо» Муми Нгамале поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в сезоне-2023/24. Московский клуб занял третье место.

«Это было очень тяжело. Когда ты мог стать чемпионом и почувствовал вкус чемпионства, а потом лишился его. У нас было много матчей, где мы потеряли нужные очки, поэтому мы не должны повторять ошибок прошлого сезона. Этот чемпионат для нас будет совершенно другим, мы будем биться за победу в каждом матче и думать о чемпионстве. И нести эту мысль от игры к игре, и неважно, с кем мы будем играть», – сказал Нгамале в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

30-летний камерунец выступает за «Динамо» с осени 2022 года. Всего за московский клуб форвард провел 62 матча, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.