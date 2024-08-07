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Сегодня, 01:05

Нгамале: «В камерунском футболе не было никакой тактики, поэтому первый год в Швейцарии был очень тяжелый»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Динамо» Муми Нгамале рассказал о разнице африканского и европейского чемпионатов.

«Первое чемпионство в Камеруне получилось очень простым: наша команда доминировала в лиге, потому что у нас были практически все лучшие игроки Камеруна. В Швейцарии чемпионство для меня ценнее, ведь там все было по-другому. Мне нужно было строить свою игру не как раньше. В камерунском футболе не было никакой тактики, мы просто играли в футбол в удовольствие. А в Европе тактике уделялось очень много времени, поэтому первый год был очень тяжелый. Для меня были совершенно другие условия, была первая зима для меня, мы играли на искусственных полях. Так что оба чемпионства абсолютно разные, но оба по-своему приятны», — сказал Нгамале в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Нгамале выступал за «Янг Бойз» с 2017 по 2022 год, став четырехкратным чемпионом Швейцарии и один раз обладателем Кубка страны.

30-летний камерунец выступает за «Динамо» с осени 2022 года. Всего за московский клуб форвард провел 62 матча, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
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