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Сегодня, 17:21

Нгамале — о возвращении после травмы: «Чувствую себя намного лучше»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своем состоянии здоровья.

Камерунец получил повреждение голеностопа в матче 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) и был заменен в первом тайме. Игрок вернулся на поле в игре 9-го тура против «Спартака» (2:2).

— Вы довольно долгое время отсутствовали из-за травмы. Как сейчас чувствуете себя

— Чувствую себя намного лучше. Будем продолжать работать и играть дальше.

— В матче против «Спартака» вам прилетело от одного из футболистов красно-белых и вы долго не могли встать. Но арбитр не дал даже желтую...

— Это та же нога, которая была травмирована. Так что было больно. Судья не свистнул фол в том моменте, так что пришлось вставать. Я не был удивлен тому, что в том моменте арбитр не показал желтую.

30-летний игрок выступает за бело-голубых с 2022 года. В сезоне-2024/25 на его счету 6 матчей и 2 забитых мяча.

Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)

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