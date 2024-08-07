Нгамале рассказал, почему решил стать футболистом

Форвард «Динамо» Муми Нгамале рассказал о мотивации, которая сподвигла его стать профессиональным футболистом.

«Моя мама — очень серьезная и работящая женщина. Она каждый день вставала в 5 утра, чтобы пойти продавать разные вещи в школах. Мне было очень тяжело смотреть на это, как она встает каждое утро так рано и таскает тяжелые вещи. Так что я сказал себе: «Я сделаю все, чтобы исправить эту ситуацию». Когда я подписал свой первый профессиональный контракт и стал зарабатывать, мама все равно не хотела сдаваться и оставлять свой так называемый бизнес. Но я все равно настоял на том, что, когда я подпишу первый контракт с европейским клубом, она прекратит этим заниматься и будет отдыхать. Вот такая была мотивация», — сказал Нгамале в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Нгамале выступает за «Динамо» с осени 2022 года. Всего за московский клуб 30-летний камерунец провел 62 матча, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.