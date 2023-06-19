Нидерландский адвокат: «Промес в опасности. Ему придется надолго остаться в России»

Нидерландский адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута рассказал «СЭ» о последствиях уголовного дела для нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Не знаю, как это точно работает, но, если «Спартак» будет проводить международные матчи с какой-либо командой, в Нидерландах могут запросить принимающую страну выдать Квинси. Промес на данный момент находится в опасности. Думаю, что ему придется надолго остаться в России. Если он покинет страну, ему придется быть готовым к аресту. Посмотрим, что будет. Но я не говорю о том, что он на сто процентов будет осужден.

Слышал, что Промес может получить российский паспорт. Что касается Влута, насколько я знаю, он не будет пытаться получать гражданство России. Для Промеса это логично. Ведь если он будет осужден за дело об импорте кокаина, то это большой тюремный срок. Если говорить о Влуте — он может быть осужден, но его срок будет намного меньше. Думаю, Влут останется в России, чтобы доработать свой контракт. Если ему не предложат новый, он вернется в Нидерланды. Мне известно о таком исходе. Думаю, это правда», — сказал Томас «СЭ».

19 июня суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за то, что тот ударил ножом в колено своего двоюродного брата. Также форвард подозревается в контрабанде наркотиков.