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Сегодня, 18:19

Нидерландский форвард Влут покинул «Урал»

Алина Савинова
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«Урал» в своем Telegram-канале объявил об уходе нидерландского нападающего Рая Влута.

Отмечается, что екатеринбургский клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию. Его соглашение было рассчитано до конца 2024 года.

Накануне форвард прилетел в Екатеринбург и попрощался с командой.

«Желаем голландскому футболисту успешного продолжения карьеры!» — говорится в заявлении клуба.

Влут стал игроком «Урала» в 2022 году. Всего на счету 29-летнего нападающего 34 матча за российскую команду во всех турнирах, в которых он отметился 7 голами.

В апреле 2023 года Влута приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП в ноябре 2021-го в Нидерландах, в котором погиб 4-летний ребенок, однако приговор пока не вступил в законную силу.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/16385
Футбол
ФК Урал
Рай Влут
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