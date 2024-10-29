Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:00

Нидерландский футболист «Факела» Мертенс: «Воронеж похож на болгарские города»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Полузащитник «Факела» Дилан Мертенс рассказал о своей адаптации в команде и впечатлениях от Воронежа.

«Воронеж — отличное место. До перехода в «Факел» я три года жил в Болгарии и сказал бы, что Воронеж похож на болгарские города. Тут очень мило, можно много чем позаниматься в свободное время. Поэтому адаптация к городу у меня была не такой сложной. Единственная трудность, с которой я столкнулся, что порой скучаю по родным и близким, но сейчас мне уже лучше», — приводит Legalbet слова Мертенса.

Мертенс выступает за «Факел» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 29-летний нидерландец принял участие в 18 матчах во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: Legalbet

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Санду заявила о перестановках в правительстве после президентских выборов в Молдавии
Голкипер «Тампы» Василевский оценил игру против капитана «Вашингтона» Овечкина
Безногий автогонщик Билли Монгер установил рекорд в триатлоне
В США спрогнозировали победу РФ в случае отказа стран НАТО от помощи Киеву
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Захарова рассказала о канадцах и поляках среди пытавшихся вторгнуться в Брянскую область
Сегодня
Вчера
Неделя