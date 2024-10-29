Нидерландский футболист «Факела» Мертенс: «Воронеж похож на болгарские города»

Полузащитник «Факела» Дилан Мертенс рассказал о своей адаптации в команде и впечатлениях от Воронежа.

«Воронеж — отличное место. До перехода в «Факел» я три года жил в Болгарии и сказал бы, что Воронеж похож на болгарские города. Тут очень мило, можно много чем позаниматься в свободное время. Поэтому адаптация к городу у меня была не такой сложной. Единственная трудность, с которой я столкнулся, что порой скучаю по родным и близким, но сейчас мне уже лучше», — приводит Legalbet слова Мертенса.

Мертенс выступает за «Факел» с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 29-летний нидерландец принял участие в 18 матчах во всех турнирах и не отличился результативными действиями.