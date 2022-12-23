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Форвард «Урала» Влут — о любимой команде: «Я родом из Эйндховена, так что выбор очевиден»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут рассказал о своей любимой команде на родине.

«Я родом из Эйндховена, так что выбор очевиден — ПСВ. В девять лет поступил в академию. Как отношусь к непримиримым соперникам ПСВ — «Аяксу»? Многие игроки ПСВ переходили в «Аякс», но для меня это невозможно. Всю жизнь частью только одного клуба — ПСВ. Для меня никого в Нидерландах больше нет», — приводит слова Влута Sport24.

Влут перешел в «Урал» в сентябре этого года, подписав контракт с клубом до конца сезона-2023/24. В этом сезоне голландец провел 8 матчей за «Урал», отметившись 2 голами.

Источник: Sport24
ФК Аякс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Урал
Рай Влут
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