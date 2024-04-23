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Сегодня, 12:09

Нидерландский журналист считает, что Промес сядет в тюрьму: «Пора забыть о счастливой жизни»

Нидерландский журналист считает, что Промес сядет в тюрьму:
Зарина Халимхонова
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Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Насчет Квинси Промеса все тихо. Такой запрос об экстрадиции может занять много времени. Мое предположение, что он сядет в тюрьму. Возможно, ему пора забыть о счастливой жизни», — сказал Каптейнс «СЭ».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

«Спартак» после 24 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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