Нидерландский журналист: «Не думаю, что «Аякс» все еще интересуется Сперцяном»

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс заявил, что «Аякс» не проявляет интереса к Эдуарду Сперцяну из «Краснодара».

«Сохраняет ли «Аякс» интерес к Сперцяну? Я об этом ничего не слышал в последнее время. Не думаю, что «Аякс» все еще интересуется этим игроком. Они сейчас ищут правого защитника и левого вингера. Это наиболее приоритетные позиции», — цитирует Каптейнса «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» он выступает с июля 2021 года. Контракт 24-летнего полузащитника с южной командой рассчитан до лета 2026-го.