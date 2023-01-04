Нидерландский журналист отреагировал на желание Промеса стать гражданином России

Сегодня, 15:09
Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс отреагировал на желание форварда «Спартака» Квинси Промеса получить российское гражданство.
В Нидерландах футболист обвиняется в продаже наркотиков и покушении на убийство.
«На данный момент невозможно представить возвращение Квинси Промеса в Голландию. Он не сможет заиграть в клубе Эредевизи.
Если Промес и вернется в Нидерланды, то ему придется ответить перед правосудием за то, что он совершил. Так что пусть он сидит в России. Все в Голландии знают, что Квинси хочет получить российский паспорт», — цитирует журналиста Sport24.
Форвард красно-белых Квинси Промес был признан лучшим футболистом России в 2022 году по итогам опроса «СЭ».