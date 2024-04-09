Нидерландский журналист: «Янсен вряд ли возьмет на себя такой большой проект, как «Спартак»

Нидерландский журналист AD и обозреватель АЗ Ник Кок отреагировал на новость о том, что бывший тренер клуба из Алкмара Паскаль Янсен может быть назначен в «Спартак».

«Паскаль Янсен — тренер, который занимал почти все должности в футболе, в том числе он сделал многое для развития голландской молодежи. Янсен запомнился хорошей работой в АЗ, а в прошлом сезоне он довел команду до полуфинала Лиги конференций, что стало для клуба большим успехом.

Это спокойный, дружелюбный тренер, который хорошо ладит со всеми игроками и руководством, но при этом у него есть свое четкое мнение. Он не пропагандирует атакующий футбол, скорее он тренер-реалист. Стиль Паскаля часто мешал ведущим клубам Нидерландов: «Аяксу», «Фейеноорду» и «ПСВ». Это тренер для внутреннего рынка, и, учитывая нынешнюю политическую ситуацию, Янсен вряд ли возьмет на себя такой большой проект, как «Спартак», — цитирует Кока Sport24.

Ранее, в понедельник, появилась информация, что Янсен может стать новым главным тренером «Спартака».

Последним местом работы 51-летнего нидерландского специалиста был «АЗ Алкмар», который он покинул в январе 2024 года. 1 апреля у тренера умерла мать, известная актриса и певица Сью Чалонер, об этом стало известно 5 апреля.