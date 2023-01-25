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Сегодня, 14:44

Нидерландский журналист сообщил о том, что трансфер Сперцяна имеет высокий приоритет для ПСВ

Алина Савинова
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Нидерландский журналист Яп Де Грот прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в ПСВ.

«Сперцян действительно находится в шорт-листе ПСВ. Команде сейчас нужно укрепить свою полузащиту. Поэтому трансфер Эдуарда имеет высокий приоритет для клуба», — приводит «РБ Спорт» слова журналиста.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/niderlandskij-zhurnalist-transfer-spertsyana-imeet-vy-sokij-prioritet-dlya-psv/
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСВ
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