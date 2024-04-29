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Сегодня, 17:51

В Нидерландах заявили, что Янсен надеется на предложение от «Аякса»: «Выбор в пользу России сложный из-за политической ситуации»

Зарина Халимхонова
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Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем голландского специалиста Паскаля Янсена.

Ранее «СЭ» стало известно, что Янсен не станет главным тренером «Спартака».

«Знаю, что Паскаль Янсен надеется на предложение от «Аякса». Думаю, выбор в пользу России более сложный из-за политической ситуации, отсутствия европейского футбола, чрезмерной критики в прессе и других вещей», — сказал Каптейнс «СЭ».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 25 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паскаль Янсен
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