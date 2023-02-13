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Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Мои любимые слова по-русски — грубые!»

Алина Савинова
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Нигерийский форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о проблемах в изучении русского языка.

«Серьезная проблема — незнание языка. Как же это было сложно: все вокруг, кроме других африканцев, говорили только на русском и ни на каком больше. Я был сам по себе, справлялся в одиночку. В школе, конечно, все было на русском языке, а я ни знал ни слова, ничего не понимал. Но перед тем, как отправить меня в Геленджик, мне сказали: ты едешь за футболом, все прочее — на втором плане.

Проходил я на уроки всего полгода, но так ничего не выучил. Никто не переводил мне, что говорили учителя, я и одноклассников не понимал. По правде, я и сейчас понимаю только футбольный сленг. Учу русский каждый день, однако это слишком сложно. Мои любимые слова по-русски — грубые! На поле я их не использую, а вот когда гуляем с друзьями, проскакивают», — приводит Sport24 слова нападающего.

В текущем сезоне Олусегун сыграл за «Краснодар» 15 матчей, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 1,7 миллиона евро.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-forvard-krasnodara-olusegun-moi-lyubimyye-slova-po-russki-grubyye
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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