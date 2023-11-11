Нигматуллин — о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Деньги не гарантируют победу»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Очень уверенное финансовое положение «Зенита», конечно, многие команды раздражает. Но большие деньги не гарантируют победы. «ПСЖ» до сих пор ничего не выиграл за пределами Франции. Поэтому надо концентрироваться на своих козырях. «Краснодар» за счет командной игры может удачно завершить свою гонку», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Краснодар» на «Газпром Арене» 11 ноября. Начало — 19:30 (мск).

Сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате России, набрав 29 очков в 14 матчах. На счету команды Владимира Ивича 31 очко, она располагается на первой строчке таблицы.