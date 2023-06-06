Нигматуллин: «Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне «Локомотив» поборолся за медали»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин подвел итоги выступления команды в сезоне-2022/23.

— «Локомотив» провел хорошую работу в зимнее трансферное окно, оформив несколько ярких трансферов, — приводит слова Нигматуллина «Спорт День за Днем». — Благодаря этому команда преобразилась и закончила чемпионат на 8-м месте, хотя совсем недавно боролась за выживание.

— Ждете ли в следующем сезоне от «Локомотива» борьбу за чемпионство?

— Пока не буду делать громких заявлений о чемпионстве. Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне «Локомотив» поборолся за медали.

«Локомотив» по итогам сезона занял восьмое место в РПЛ, набрав 45 очков. В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России «железнодорожники» уступили «Спартаку» по сумме двух матчей (0:1, 2:4).