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28 декабря, 23:06

Нигматуллин: «Любимое блюдо на новогоднем столе — оливье»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о том, какое у него любимое блюдо на новогоднем столе, и рассказал, как будет встречать наступающий 2025 год.

«Мое любимое блюдо на новогоднем столе — оливье. Хотя этот салат я люблю в любое время года. Но в Новый год это, как говорится, классика. Встречать 2025-й планирую в компании своей любимой девушки и наших близких друзей в Подмосковье. Нас ожидается человек 150», — заявил Нигматуллин «РБ Спорт».

Нигматуллин — участник чемпионата мира 2002 года в составе сборной России. Помимо национальной команды он также выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Локомотив», итальянские «Верону» и «Салернитану», ЦСКА, «Терек», СКА (Ростов-на-Дону) и израильский «Маккаби» (Ахи).

Источник: «РБ Спорт»
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