Нигматуллин надеется, что «Локомотив» поборется с «Зенитом» за медали

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил цели железнодорожников на сезон-2023/24.

Ранее стало известно, что руководство клуба поставило задачу бороться за место в тройке чемпионата России и за попадание в финал Кубка страны.

«Цели хорошие. Такие и должен ставить себе «Локомотив». С приходом нового главного тренера команда хорошо провела оставшуюся часть сезона. Это позволяет с оптимизмом смотреть на старт нового чемпионата. Надеюсь, «Локомотив» в этом сезоне будет только сильнее, вклинится в борьбу за медали и составит конкуренцию «Зениту» в том числе», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.