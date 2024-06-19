Нигматуллин намерен подать иск в суд по вопросу раздела имущества с экс-супругой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о возникших проблемах при разделе имущества с бывшей женой Еленой Нигматуллиной после развода.

«Развод — это результат принятия трудных решений, стресс для любого человека. Я всегда жил с уверенностью, что подобное не случится со мной и моей семьей. Мы прожили с супругой вместе почти 30 лет, и я лично не считаю эти годы потраченными впустую. Из чувства уважения и стремления к справедливости, я предложил разделить все имущество «50 на 50» без судебных разбирательств», — написал Нигматуллин в своих соцсетях.

По словам футболиста, его экс-супругу не удовлетворил такой исход событий.

«Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 миллион рублей квартиру в Москве. Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь. Я считаю, что отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле», — добавил он.

Нигматуллин женился на Елене в 1996 году. В браке у них родились двое сыновей — Руслан и Марсель. В 2023 году экс-голкипер «Локомотива» принял решение развестись с супругой.