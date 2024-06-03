Нигматуллин назвал «Балтику», «Урал» и «Сочи» главными разочарованиями сезона

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» назвал главные разочарования прошедшего сезона РПЛ.

«Больше всего разочаровали в этом сезоне команды, которые вылетели из РПЛ — «Урал», «Балтика», «Сочи». Но к «Балтике» это относится к меньшей степени, так как они только вернулись после очень большого перерыва. «Урал» же и «Сочи» вылетели как команды, которые являлись крепкими командами в РПЛ. Тот же «Сочи» только недавно брал серебряные медали», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Также Нигматуллин поделился мнением о клубах, которые вышли в РПЛ.

«Среди команд, которые вышли в РПЛ: «Акрона», «Химки» и махачкалинского «Динамо» — сложно выделить кого-то, кто может не вылететь в следующем сезоне. Все будет зависеть от того, как команды усилятся летом. Времени мало, а усиления нужны, безусловно. Для конкурентной борьбы, играть на базе игроков ФНЛ не представляется возможным», — добавил Нигматуллин.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» и «Сочи» напрямую покинули РПЛ. «Урал» вылетел в первую лигу после поражения от «Акрона» по сумме двух стыковых матчей (2:3). Команда из Екатеринбурга покинула РПЛ впервые с сезона-2013/14.

(Денис Сафронов)