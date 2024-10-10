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Сегодня, 21:04

Нигматуллин назвал Батракова безоговорочно лучшим игроком РПЛ в сентябре

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на то, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков был признан лучшим игроком РПЛ в сентябре.

«Алексей Бартаков безоговорочно был лучшим футболистом РПЛ в прошедшем месяце», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В голосовании за лучшего игрока сентября Батраков обошел своего одноклубника, защитника Илью Самошникова, полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также нападающих Константина Тюкавина («Динамо» Москва) и Артема Дзюбу («Акрон»).

Источник: РБ Спорт
Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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