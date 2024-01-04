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Сегодня, 00:22

Нигматуллин назвал главное достижение за 2023 год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин подвел итоги 2023 года, а также выступил с пожеланиями на 2024 год.

«Год получился разобранным. Первая часть года в футболе получилась сложной, вторая — больше на позитиве. Смогли подняться в таблице РПЛ, а я попал в сборную России. Думаю, вызов в сборную стал моим главным достижением в этом году. Болельщикам нужно надеяться и верить, что в ближайшем будущем вернемся на европейскую арену. Хотелось бы всем пожелать красивой игры, чтобы никто не болел, только футболом», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Нигматуллин впервые в карьере был вызван в национальную команду в ноябре перед товарищеским матчем с Кубой в Волгограде.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-vyzov-v-sbornuyu-rossii-glavnoe-dostizhenie-za-2023-god-320849/
Артур Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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