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Сегодня, 06:30

Нигматуллин назвал голкипера Лантратова одним из лучших на своей позиции в чемпионате России

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, кого считает одним из лучших голкиперов в чемпионате России.

«Лантратов хорошо себя зарекомендовал, играя в «Химках». Говоря о «Локомотиве», непросто играть в московском ведущем клубе. Пусть сейчас и не лучшие времена «Локомотива», но он пришелся ко двору, стал лидером команды, и статистика говорит за него. Соглашусь, что Лантратов является одним из лучших вратарей сезона в РПЛ. Рад, что у «Локомотива» появился надежный голкипер», — сказал Нигматуллин Sport24.

По данным Opta Sport, Лантратов в сезоне-2022/23 РПЛ является лучшим по предотвращенным голам (5,1), отраженным ударам (109), спасениям после явных голевых моментов (20) и проценту отраженных ударов (76%) среди вратарей, проведших минимум 10 матчей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-22-nigmatullin-lantratov-odin-iz-luchshikh-vratarey-sezona-v-rpl-rad-chto-u-lokomotiva-poyavilsya-nadezhnyy-golkiper
Илья Лантратов
Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
0
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