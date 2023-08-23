Нигматуллин назвал игрока «Зенита», который решил судьбу матча со «Спартаком»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что полузащитник Вендел играет важную роль в «Зените».

«Вендел сыграл только один матч, чтобы называть его лучшим игроком РПЛ. Игрок очень высокого уровня. Играет очень важную роль, так же как Малком играл. Но «Зенит» с Венделом и без... Вендел матч со «Спартаком» решил практически в одиночку, решил эпизоды. И поэтому «Зенит» победил. У «Спартака» такого игрока не нашлось», — цитирует Нигматуллина «Газета.Ru».

В матче 5-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. В этой встрече Вендел отметился дублем.

На данный момент «Зенит» с 10 очками идет на 4-й позиции в чемпионате России. В 6-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Уралом».