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Сегодня, 20:10

Нигматуллин назвал клубы РПЛ, в которые может перейти Латышонок

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» успехи вратаря «Балтики» Евгения Латышонка.

Футболист попал в символическую сборную FONBET Кубка России, набрав 62 процента голосов среди голкиперов.

«Латышонок хорошо провел крайние матчи, благодаря его яркой игре «Балтика» вышла в финал. Команда тоже заслужила, но вратарь, как говорится, пол-команды. Латышонок — одно из открытий этого сезона и вокруг него будет ажиотаж, это нормально. Думаю, что команды-лидеры РПЛ заинтересуются им, потому что имеют проблемы на вратарской позиции. Предполагаю, что об усилении подумывают ЦСКА, «Динамо» и «Зенит», поэтому Евгений сможет оказаться в одной из этих команд», — сказал Нигматуллин «СЭ».

«Балтика» и «Зенит» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России-2023/2024 в воскресенье, 2 июня. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

(Софья Грецкая)

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