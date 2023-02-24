Нигматуллин назвал крутым достижением 350 сухих матчей в карьере Акинфеева

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал новый рекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Ранее 36-летний российский футболист провел 350-й сухой матч в карьере.

23 февраля в Москве ЦСКА разгромил «Краснодар» (3:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Крутое достижение, можно поаплодировать. Для этого нужно играть стабильно на высоком уровне и очень долго», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Акинфеев провел 19 матчей за красно-синих и пропустил 19 голов. Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца июня 2024-го.