Нигматуллин назвал Максименко лучшим вратарем России-2024

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего, по своему мнению, вратаря страны по итогам 2024 года.

«Максименко — лучший вратарь России по итогам 2024 года. Объясню, почему я так считаю. Во-первых, Александр стал регулярно вызываться в национальную команду. Во-вторых, отлично провел сезон в «Спартаке». И в-третьих, он сыграл наибольшее количество сухих матчей среди всех голкиперов», — заявил Нигматуллин «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Максименко принял участие в 18 матчах РПЛ, пропустил 14 мячей и 11 раз сыграл «на ноль». Контракт 26-летнего россиянина с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.