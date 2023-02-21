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Сегодня, 16:36

Нигматуллин назвал неоднозначным моментом натурализацию Малкома и Клаудиньо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил идею натурализации двух бразильских легионеров «Зенита» — Малкома и Клаудиньо.

«Натурализация Малкома и Клаудиньо — неоднозначный момент. Нужно признать, что это делается ради освобождения места под новых легионеров. Так в свое время сделали и с Гильерме в «Локомотиве». Но все в рамках закона — с этим никак не поспоришь», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5005135-nigmatullin-naturalizaciya-malkoma-i-klaudino-neodnoznachnyj-moment-no-v-ramkah-zakona.html
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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