Нигматуллин назвал причину успеха «Зенита» в прошедшем сезоне

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил результаты «Зенита» в сезоне-2023/24.

«Вообще этот сезон — один их самых интересных за последнее время, хоть он и завершился победой «Зенита» во всех соревнованиях. А то, что «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд можно назвать раскладом сил в РПЛ. Я бы не назвал это чемпионским характером. Клуб имеет гораздо более предпочтительные финансовые возможности. Тем самым, ему удается доминировать в чемпионате России», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

(Денис Сафронов)