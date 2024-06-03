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Нигматуллин назвал причину успеха «Зенита» в прошедшем сезоне

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил результаты «Зенита» в сезоне-2023/24.

«Вообще этот сезон один их самых интересных за последнее время, хоть он и завершился победой «Зенита» во всех соревнованиях. А то, что «Зенит» стал чемпионом в шестой раз подряд можно назвать раскладом сил в РПЛ. Я бы не назвал это чемпионским характером. Клуб имеет гораздо более предпочтительные финансовые возможности. Тем самым, ему удается доминировать в чемпионате России», — сказал Нигматуллин «СЭ».

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В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

(Денис Сафронов)

Руслан Нигматуллин
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
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