Нигматуллин назвал Сычевого открытием первой половины сезона РПЛ

Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в рассказал «СЭ», кто стал открытием первой половины РПЛ.

«Открытием стал Сычевой. Парень, который совсем недавно играл за любителей, работал совсем на другой работе, а тут стал одним из лучших бомбардиров чемпионата. Причем с командой далеко не сильной, не сильнейшей в чемпионате, но стал одним из лидеров, лучших бомбардиров. Парень по-футбольному совсем немолодой, уже в зрелом возрасте, но удалось стрельнуть. Такое бывает нечасто», — сказал Нигматуллин «СЭ».

26-летний Владимир Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел за клуб 16 матчей, забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.