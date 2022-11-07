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Сегодня, 11:55

Нигматуллин назвал Сычевого открытием первой половины сезона РПЛ

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в рассказал «СЭ», кто стал открытием первой половины РПЛ.

«Открытием стал Сычевой. Парень, который совсем недавно играл за любителей, работал совсем на другой работе, а тут стал одним из лучших бомбардиров чемпионата. Причем с командой далеко не сильной, не сильнейшей в чемпионате, но стал одним из лидеров, лучших бомбардиров. Парень по-футбольному совсем немолодой, уже в зрелом возрасте, но удалось стрельнуть. Такое бывает нечасто», — сказал Нигматуллин «СЭ».

26-летний Владимир Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел за клуб 16 матчей, забил 13 мячей и отдал две результативные передачи.

Владимир Сычевой. От первенства Крыма до главного открытия РПЛ. В чем уникальность Сычевого

Руслан Нигматуллин
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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