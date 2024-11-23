Нигматуллин не считает, что московские матчи РПЛ под угрозой отмены из-за снегопада

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил вероятность переноса матчей 16-го тура РПЛ из-за погодных условий.

«Матч состоится в любую погоду, и это правило никто не отменял. Так что готовимся к сегодняшней игре», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В Москве сегодня пройдет 2 игры 16-го тура РПЛ. ЦСКА примет у себя «Ростов», игра стартует в 14.15 мск. «Спартак» сыграет дома против «Локомотива», начало матча в 18.00.

Также в Подмосковье пройдет встреча между «Химками» и «Краснодаром». Начало игры в 16.30.

Александр Абустин