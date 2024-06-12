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Сегодня, 17:21

Нигматуллин не считает, что «Спартаку» нужен новый основной вратарь

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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился с «СЭ» мнением о возможном усилении вратарской позиции в «Спартаке».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе красно-белых к российским вратарям Андрею Луневу и Александру Беленову, а также к голкиперу сборной Ирана Алирезе Бейраванде.

«В связи с наградой Максименко мне кажутся странными попытки найти новый первый номер на позицию вратаря. Возможно, у менеджмента и тренера свое настроение в этом плане и они считают нужным, чтобы в команде было очень много голкиперов. Сейчас очень много разных фамилий проецируется на «Спартак». По-моему, вратарская линия у команды укомплектована очень даже неплохо на зависть многим другим командам», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Болельщики «Спартака» признали голкипера команды Александра Максименко лучшим игроком красно-белых в сезоне-2023/24.

В прошедшем сезоне Максименко провел 29 матчей за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл на ноль.

(Денис Сафронов)

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