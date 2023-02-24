Нигматуллин о Малкоме и Клаудиньо: «Не хочется, чтобы такие ситуации были постоянными»

Бывший футболист сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на получение российского гражданства игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо. Ранее соответствующий указ 24 февраля подписал президент России Владимир Путин.

«Гораздо приятнее радоваться за российский футбол, когда читаешь о том, что вырос очередной российский футболист, которого воспитали до уровня сборной России. Так себе тенденция, когда легионеры становятся игроками национальной команды. У них же такой будет посыл, наверное. Понятно, это сделано для того, чтобы разгрузить список легионеров в «Зените», а на их место взять других. Не хочется, чтобы такие ситуации были постоянными. За сборную должны играть футболисты, которые родились в стране. В подавляющем большинстве это должно быть так. Тогда для них будет почетной миссией защищать честь своей страны. Когда ты выступаешь за свою страну, то и премиальные особо не нужны. А легионеров, выступающих за сборную, можно назвать наемниками», — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ru».

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.