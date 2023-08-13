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Сегодня, 18:42

Нигматуллин: «Локомотиву» нельзя играть так, чтобы вратарь становился лучшим игроком встречи»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин предположил, чем обусловлен неудачный старт железнодорожников в чемпионате России.

«При всех последних тренерах «Локомотив» приучил болельщиков и специалистов к некоторой нестабильности. В команде очень много молодежи. Юные игроки как раз склонны к нестабильности. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что это временно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Нигматуллина.

Также он высказался о матче «Локомотива» с «Крыльями Советов» в рамках 4-го тура РПЛ (1:1).

«Матч с «Крыльями»? Нельзя играть так, чтобы вратарь становился лучшим игроком встречи. В старые времена голкиперы тоже были на виду, но постоянно подставлять вратарей под град ударов — неправильная тактика», — добавил он.

На данный момент «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 5 очков. В 5-м туре московская команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 19 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/nigmatullin-lokomotivu-nelzya-igrat-tak-chtoby-vratar-stanovilsya-luchshim-igrokom-matcha-
Руслан Нигматуллин
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