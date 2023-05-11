Нигматуллин оценил необходимость продления контракта Кержакова с «Зенитом»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил необходимость продления контракта 36-летнего голкипера Михаила Кержакова с «Зенитом».

«Думаю, что в любом случае с Кержаковым продлят контракт. Просто сейчас пауза, чтобы понять, в какой роли продлевать. Не думаю, что у Кержакова будет вариант лучше, чем находиться дома, в родной команде, в которой он провел практически всю карьеру. Причем в любой роли. Думаю, что он понимает и ценит каждое мгновение, проведенное в «Зените». С одной стороны, есть понимание, что вратарскую линию нужно усиливать в силу возраста Кержакова. С другой стороны, нужно понять, насколько Одоевский и другие вратари «Зенита» готовы его заменить. Идет определенный анализ и, возможно, подготовка к приобретению кого-либо», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 голкипер провел 26 матчей и пропустил 15 голов. Кержаков выступает за «Зенит» с лета 2017 года, когда вернулся из аренды в «Оренбурге».