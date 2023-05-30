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Сегодня, 04:35

Нигматуллин о ничьей со «Спартаком»: «Не ощущаю себя героем»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин подвел итоги 29-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Нет, я не ощущаю себя героем, потому что футбол — это командный вид спорта. Результат и то, как складывается игра, зависят от всех футболистов, которые находятся в конкретном матче на поле. Да, могут быть отдельные моменты, когда вратарь спасает или ошибается и существенно влияет на ход игры. Но он не может в одиночку добыть победу или ничью для своей команды. Это все плод коллективных усилий. Игроков, тренерского штаба, персонала. И нулевая ничья со «Спартаком» — заслуга не меня одного, а всего «Нижнего Новгорода». Ребята бились, сражались, катились под мяч. Некоторые даже разбивали себе головы в единоборствах», — приводит слова Нигматуллина «Известия».

?«Нижний Новгород» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 26 очков за 28 матчей.

Источник: https://iz.ru/1520285/aleksei-fomin/vse-mozhet-tak-randomno-sluchitsia-chto-zriteli-budut-v-shoke
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