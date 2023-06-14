Нигматуллин оценил кандидатуру Лички в «Динамо»: «Он перспективнее и симпатичнее, чем Йоканович»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».

«Личка зарекомендовал себя в России. В этом его плюс. Он адаптирован, говорит на русском языке. Он показал хороший результат в «Оренбурге». У клуба не такие большие финансовые возможности. Но он показывал интересный футбол и достойный результат для «Оренбурга».

Для Лички это будет шаг вперед. Я считаю, что это будет полезный переход для обеих сторон. Понятно, что это не тренер с кучей титулов. Его кандидатура выглядит намного перспективнее и симпатичнее, чем предыдущая. Предыдущая выглядела странно. Йоканович не подошел «Динамо» по человеческим и по профессиональным качествам. Если Личка перейдет, пожелаю ему удачи», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее в «Оренбурге» сообщили о переговорах с «Динамо» по Личке.