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Нигматуллин — об уходе Антона Миранчука из «Локомотива»: «Команда теряет своих лидеров»

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Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Антона Миранчука из клуба.

— «Локомотив», к сожалению, теряет своих лидеров. Уже не первый игрок уходит. Понятно, это связано с не лучшим финансовым положением. Для меня немного странно, когда у игрока заканчивается контракт и его надо заново покупать. Не совсем понимаю современные бизнес стратегии, — сказал Нигматуллин «СЭ».

«Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 РПЛ Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

Софья Грецкая

Антон Миранчук
Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
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